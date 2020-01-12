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Гвардиола признался, кем заменит Давида Силву

12 января 15:08 493 Читати українською
Гвардиола признался, кем заменит Давида Силву
Філ Фоден / Фото з відкритих джерел

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пообещал больше игрового времени 19-летнему полузащитнику Филу Фодену после ухода из команды Давида Силвы.

"Фил (Фоден – прим.) – невероятный игрок, но ему еще есть чему учиться. Иногда нужно время, чтобы понять, чего от тебя требуют, необходимо проявить терпение.

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Давид покидает нас в этом сезоне и мы не собираемся никого покупать на его позицию, потому что у нас есть Фил. Мы верим в него. Иначе мы бы уже давно вышли на трансферный рынок, чтобы найти замену Давиду", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

Напомним, Фоден – воспитанник "горожан". Впервые за главную команду в официальных матчах он дебютировал 21 ноября 2017 г. в возрасте 17 лет и 177 дней в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда. А через месяц состоялся его дебют и в АПЛ в поединке против Тоттенхэма.

В текущем сезоне в чемпионате Англии Фоден сыграл 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Давид Силва Давид Силва Фил Фоден Фил Фоден
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