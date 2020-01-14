Арсенал спробує підписати Стоунза взимку

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз розраховує отримувати більше ігрового часу та може змінити команду в зимове трансферне вікно.

Арсенал у пошуках підсилення оборони розглядає варіант трансферу Джона Стоунза, повідомляє The Sun.

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В послугах захисника особисто зацікавлений наставник "канонірів" Мікель Артета. Зазначається, що Стоунз прагне набрати форму напередодні Євро-2020, оскільки втратив стабільне місце у складі Манчестер Сіті. Також додається, що Артета та Стоунз співпрацюють з одним агентством, що може допомогти у переговорах.

До слова, Стоунз провів 14 матчів у поточному сезоні за Манчестер Сіті, відзначившись одним асистом.

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