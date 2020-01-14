toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Арсенал спробує підписати Стоунза взимку

14 січня 16:40 2125 Читать на русском
Арсенал спробує підписати Стоунза взимку
Джон Стоунз / REX

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз розраховує отримувати більше ігрового часу та може змінити команду в зимове трансферне вікно.

Арсенал у пошуках підсилення оборони розглядає варіант трансферу Джона Стоунза, повідомляє The Sun.

Гвардіола зізнався, ким замінить Давіда Сілву

В послугах захисника особисто зацікавлений наставник "канонірів" Мікель Артета. Зазначається, що Стоунз прагне набрати форму напередодні Євро-2020, оскільки втратив стабільне місце у складі Манчестер Сіті. Також додається, що Артета та Стоунз співпрацюють з одним агентством, що може допомогти у переговорах.

До слова, Стоунз провів 14 матчів у поточному сезоні за Манчестер Сіті, відзначившись одним асистом.

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуеро

blog_ava
Баварія запропонувала 25 млн євро за Додо, – Goal
09:17
10471
Теги
Трансфери Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Арсенала Арсенал Арсенал Трансфери Манчестер Сіті Джон Стоунз Джон Стоунз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кравець офіційно повернувся в Луго
    Іспанія — 15 січ2160 Кравець офіційно повернувся в Луго
4
год
:
12
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук