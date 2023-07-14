Защитник Арсенала Роб Холдинг может продолжить свою карьеру в турецкой Суперлиге.

В услугах английского защитника заинтересован турецкий Бешикташ, сообщает The Athletic.

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Турки предложили 2,5 млн евро за защитника. Ожидается, что Арсенал отклонит скромное предложение Бешикташа, потому что хочет заработать больше. Контракт Роба с лондонским клубом завершается летом 2024 года.

К слову, Холдинг сыграл в 24 матчах за "канониров" в прошлом сезоне, в которых отметился 2 голами.

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