Лутон Таун на своем официальном сайте сообщил о трансфере Тахита Чонга из Бирмингема.

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Клуб не разглашает сумму перехода, однако Transfermarkt информирует, что Чонг обошелся новичку АПЛ в 4 миллиона 700 тысяч евро.

Заметим, что Тахит выступал за Манчестер Юнайтед с 2016-го по 2022 годы, регулярно отправляясь в аренды (Вердер, Брюгге, Бирмингем). В составе бирмингемцев Чонг провел 41 матч в прошлом сезоне, отметившись 4 голами и 5 ассистами.

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