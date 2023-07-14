Новичок АПЛ подписал экс-игрока Манчестер Юнайтед
14 июля 13:39 - Читати українською
Вингер Тахит Чонг присоединился к Лутон Таун.
Лутон Таун на своем официальном сайте сообщил о трансфере Тахита Чонга из Бирмингема.
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Клуб не разглашает сумму перехода, однако Transfermarkt информирует, что Чонг обошелся новичку АПЛ в 4 миллиона 700 тысяч евро.
Заметим, что Тахит выступал за Манчестер Юнайтед с 2016-го по 2022 годы, регулярно отправляясь в аренды (Вердер, Брюгге, Бирмингем). В составе бирмингемцев Чонг провел 41 матч в прошлом сезоне, отметившись 4 голами и 5 ассистами.
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