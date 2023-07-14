Захисник Арсенала Роб Холдінг може продовжити свою кар'єру в турецькій Суперлізі.

У послугах англійського захисника зацікавлений турецький Бешикташ, повідомляє The Athletic.

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Турки запропонували 2,5 млн євро за оборонця. Очікують, що Арсенал відхилить скромну пропозицію Бешикташа, бо хоче заробити більше. Контракт Роба з лондонським клубом завершується влітку 2024 року.

До слова, Холдінг зіграв у 24 матчах за "канонірів" в минулому сезоні, в яких відзначився 2 голами.

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