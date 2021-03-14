Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Тоттенхэм стартовал в 18:30 по Киеву. Обе команды нестабильно проводят сезон, но "шпоры" хотя бы борются за место в ЛЧ, от которого команду Жозе Моуринью отделяют 6 очков. Арсенал отстает от топ-4 на 13 пунктов, выиграв лишь дважды в последних 5-ти поединках. Тоттенхэм наоборот, после серии неудач выиграл три последних матча.

На неделе Арсенал и Тоттенхэм удачно сыграли в Лиге Европы. "Канониры" на выезде обыграли Олимпиакос (3:1), а подопечные Моуринью благодаря дублю Харри Кейна разобрались с Динамо Загреб (2:0).

Микель Артета оставил в запасе Обамеянга – по словам тренера, габонец нарушил дисциплину, поэтому оказался вне стартового состава. С первых минут появился Ляказетт. Именно француз стал героем первого интересного эпизода, эффектно пробросив мяч между ног Санчесу. Без моментов в стартовый отрезок – определенная опасность шла разве после навесов/прострелов с фланга. Сака едва не выбежал один на один с Льорисом, но французский кипер был первым на мяче. А вот дальний удар Смита-Роу был острым – мяч попал в перекладину. Первый момент на 16-й минуте.

Ламела наказал Арсенал фирменным голом рабоной – Регилон "сошел с ума" от мастерства аргентинца

И буквально тут же у "шпор" возникла серьезная проблема. Сон Хын Мин на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру. Вместо южнокорейца на поле вышел Эрик Ламела. И именно аргентинец открыл счет на 33-й минуте. Лукас Моура сбросил на Эрика, который в касание исполнил невероятный удар рабоной. Мяч пролетел между ног у Партея и оказался точно в дальнем углу. Роскошный гол от хавбека Тоттенхэма, который шокировал даже футболистов "шпор" !!!

Арсенал ответил на 37-й. Ляказетт пропустил мяч на Соареша, который пробил с ходу и попал в штангу. Во второй раз спасает Тоттенхэм каркас ворот. Но команда Артеты все же отыгралась до перерыва. Дебютным голом в АПЛ отличился Мартин Эдегор, который в касание переправил круглого в сетку – помог небольшой рикошет от Тоби Алдервейрелда. 1:1 после первого тайма.

В дебюте второй половины едва не ошибся Льорис, который выпустил мяч после удара Ляказетта. К счастью для француза, рядом не было никого из соперников. Издалека приложился Партей, но неточно. И тут же Тоттенхэм "привез" себе 11-метровый. Льорис неудачно выбил мяч на Пепе, тот сразу отдал на Ляказетта, который упал после контакта с Санчесом. Арбитр назначил пенальти, хотя француз и успел пробить по воротам. Сам Ляказетт и реализовал пенальти, выведя Арсенал вперед.

На 76-й минуте Тоттенхэм остался в меньшинстве. Ламела, который уже имел желтую, в борьбе за мяч рукой отмахнулся от Тирни. Вторая желтая от Майкла Оливера – "шпоры" остались вдесятером. На 90-й минуте Тоттенхэм едва не сравнял. Кейн со штрафного пробил в штангу, а добивание Санчеса заблокировал Габриэл.

В итоге, 2:1 – Арсенал триумфует в севернолондонском дерби. "Канониры" остались на 10-й строчке, набрав 41 очко. Тоттенхэм 7-й – 45 пунктов.

Ман Сити разгромил Фулхэм – Канселу отдал ассист, Менди оставил Зинченко в запасе, Агуэро забил впервые за 417 дней