Матч і онлайн-трансляція Арсенал – Тоттенхем стартував о 18:30 за Києвом. Обидві команди нестабільно проводять сезон, але "шпори" хоча б борються за місце в ЛЧ, від якого команду Жозе Моурінью відділяють 6 очок. Арсенал відстає від топ-4 на 13 пунктів, вигравши лише двічі у останніх 5-ти поєдинках. Тоттенхем навпаки, після серії невдач виграв три останні матчі.

На тижні Арсенал і Тоттенхем вдало зіграли в Лізі Європи. "Каноніри" на виїзді обіграли Олімпіакос (3:1), а підопічні Моурінью завдяки дублю Харрі Кейна розібралися з Динамо Загреб (2:0).

Мікель Артета залишив у запасі Обамеянга – за словами тренера, габонець порушив дисципліну, тому опинився поза стартовим складом. З перших хвилин з'явився Ляказетт. Саме француз став героєм першого цікавого епізоду, ефектно прокинувши м'яч поміж ніг Санчесу. Без моментів у стартовий відрізок – певна небезпека йшла хіба після навісів/прострілів з флангу. Сака ледь не вибіг віч-на-віч із Льорісом, але французький кіпер був першим на м'ячі. А от дальній удар Сміта-Роу був гострим – м'яч влучив у поперечку. Перший момент на 16-й хвилині.

Ламела покарав Арсенал фірмовим голом рабоною – Регілон "збожеволів" від майстерності аргентинця

І буквально тут же у "шпор" виникла серйозна проблема. Сон Хин Мін на рівному місці потягнув задню поверхню стегна і не зміг продовжити гру. Замість південнокорейця на поле вийшов Ерік Ламела. І саме аргентинець відкрив рахунок на 33-й хвилині. Лукас Моура скинув на Еріка, який у дотик виконав неймовірний удар рабоною. М'яч пролетів поміж ніг у Партея та опинився точно в дальньому куті. Розкішний гол від хавбека Тоттенхема, який приголомшив навіть футболістів "шпор"!!!

Арсенал відповів на 37-й. Ляказетт пропустив м'яч на Соареша, який пробив з ходу і влучив у стійку. Вдруге рятує Тоттенхем каркас воріт. Але команда Артети все ж відігралася до перерви. Дебютним голом в АПЛ відзначився Мартін Едегор, який у дотик переправив круглого в сітку – допоміг невеличкий рикошет від Тобі Алдервейрелда. 1:1 після першого тайму.

В дебюті другої половини ледь не помилився Льоріс, який випустив м'яч після удару Ляказетта. На щастя для француза, поруч не було нікого із суперників. Здалеку приклався Партей, але невлучно. І тут же Тоттенхем "привіз" собі 11-метровий. Льоріс невдало вибив м'яч на Пепе, той одразу віддав на Ляказетта, який впав після контакту з Санчесом. Арбітр призначив пенальті, хоч француз і встиг пробити по воротах. Сам Ляказетт і реалізував пенальті, вивівши Арсенал вперед.

На 76-й хвилині Тоттенхем залишився в меншості. Ламела, який вже мав жовту, у боротьбі за м'яч рукою відмахнувся від Тірні. Друга жовта від Майкла Олівера – "шпори" залишилися вдесятьох. Невдовзі після цього Харрі Кейн ударом головою спрямував м'яч у сітку, але гол скасували через офсайд. На 90-й хвилині Тоттенхем ледь не зрівняв. Кейн зі штрафного пробив у стійку, а добивання Санчеса заблокував Габріел.

У підсумку, 2:1 – Арсенал тріумфує в північнолондонському дербі. "Каноніри" залишилися на 10-й сходинці, набравши 41 очко. Тоттенхем 7-й – 45 пунктів.

Ман Сіті легко розгромив Фулхем – Канселу віддав асист, Менді залишив Зінченка в запасі, Агуеро забив вперше за 417 днів