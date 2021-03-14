Аргентинец положил уже фирменный гол в поединке 28 тура АПЛ против Арсенала.

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На 33 минуте Лукас откатил мяч Ламеле, а тот без раздумий пробил рабоной. Кожаный низом полетел точно между ног Партея и остановился в правом углу ворот Арсенала. От техники Эрика "сошел с ума" даже партнер – Серхио Регилон стоял рядом и сразу схватился за голову.

Напомним, Ламела уже забивал рабоной в октябре 2014 года. Тогда жертвой аргентинца стал Астерас в рамках группового этапа Лиги Европы.

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