"Каноніри" пропускали 2-й тур у Лізі Європи через траур по Єлизаветі ІІ, однак і без цього матчу лондонці лідирували у групі А з 5-очковим відривом від третьої позиції. Перемога над ПСВ гарантувала б підопічним Мікеля Артети виступ у плей-офф турніру навесні – та і в боротьбі за перше місце у конкурентів (ними були саме ейндховенці) залишались би суто теоретичні шанси. Вихід у євровесну можна було оформити у рідних стінах.

Артета назвав приблизні терміни відновлення Зінченка

Олександр Зінченко в заявку не потрапив, продовжуючи відновлення від травми. Його допомога в цьому поєдинку, схоже, і не була потрібна. Арсенал виставив резервний склад, але домінував тотально, завдавши 25 ударів по воротах і дозволивши гостям пробити всього 4 рази. Жодного небезпечного моменту команда Рууда Ван Ністелроя не створила.

Арсенал домінував. Статистичні портали нарахували "канонірам" 2,63 очікуваних голів із 5 явних гольових нагод, хоча по факту небезпечних епізодів було значно більше. Лондонці грали дуже красиво, розкатуючи ефектні комбінації з проникними пасами п'ятками.

Втім, м'яч довгий час не йшов у ворота ПСВ. Дотиснути гостей вдалося аж на 75-й хвилині внаслідок прострілу Томіясу з правого флангу та потужного удару Джаки в лівий нижній кут – 1:0! Цей гол виявився єдиним у зустрічі. Арсенал відсвяткував третю поспіль перемогу з рахунком 1:0.

Арсенал відсвяткував третю поспіль перемогу з рахунком 1:0. Лондонці лідирують у групі А, відірвавшись від ПСВ на 5 очок, а від Буде-Глімта - на всі 8. Команда Мікеля Артети гарантувала виступ у пле-офф ЛЄ.

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