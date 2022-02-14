Лондонцы имели шанс избавиться от Пьера-Эмерика Обамеянга еще до предоставления ему статуса свободного агента и его перехода в Барселону.

В январе нападающий ПСЖ Мауро Икарди мог присоединиться к лондонскому клубу, утверждает The Athletic .

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Арсеналу столичный французский гранд предложил звездный обмен на Обамеянга. Но "канониры" отказались, причины такого решения остаются неизвестными. Затем лондонцы расторгли контракт с габонцем и он на правах свободного агента перешел в Барселону.

За новую команду Пьер-Эмерик уже провел 57 минут в двух встречах, но результативными действиями еще не отличался.

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