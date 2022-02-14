Лондонці мали шанс позбутись П'єра-Емеріка Обамеянга ще до надання статусу вільного агента і його переходу у Барселону.

У січні нападник ПСЖ Мауро Ікарді міг приєднатись до лондонського клубу, стверджує The Athletic.

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Арсеналу столичний французький гранд запропонував зірковий обмін на Обамеянга. Але "каноніри" відмовились, причини такого рішення наразі залишаються невідомими. Опісля лондонці розірвали контракт з габонцем і він на правах вільного агента перейшов у Барселону.

За нову команду П'єр-Емерік вже провів 57 хвилин у двох зустрічах, але результативними діями ще не відзначався.

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