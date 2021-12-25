В гонке за 21-летнего серба Арсенал опережает Ювентус, информирует Il Messaggero.

Влахович повторил бомбардирский рекорд Роналду в Серии А

Влахович отказался от нового контракта с Фиорентиной, но действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года. "Фиалки" не собираются спешить с продажей звезды, ожидая не менее 80 млн евро. Кризисный Ювентус вряд ли может заплатить такие деньги, а вот Арсенал попытается забрать лучшего бомбардира Серии А.

Добавим, что в текущем сезоне Влахович провел 22 матча, в которых отличился 18 голами и 3 ассистами.

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