Нападающий Фиорентины Душан Влахович продолжает вписывать свое имя в историю Серии А.

Гол Влаховича в ворота Сассуоло стал 33-м для него в Серии А в течение календарного года, сообщает Telegraf.rs.

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Отмечается, что это достижение стало повторением рекорда чемпионата, который установил Криштиану Роналду в 2020 году.

Добавим, что Влахович в текущем сезоне сыграл в 19 матчах Фиорентины, в которых забил 17 голов (15 из них в Серии А) и отдал 2 результативных передачи.

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