Влахович повторил бомбардирский рекорд Роналду в Серии А
15:29 - Читати українською
Нападающий Фиорентины Душан Влахович продолжает вписывать свое имя в историю Серии А.
завершено
51’ Душан Влахович
61’ Лукас Торрейра
Давиде Фраттези 37’
37’ Давиде Фраттези
51’ Душан Влахович
61’ Лукас Торрейра
Гол Влаховича в ворота Сассуоло стал 33-м для него в Серии А в течение календарного года, сообщает Telegraf.rs.
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Отмечается, что это достижение стало повторением рекорда чемпионата, который установил Криштиану Роналду в 2020 году.
Добавим, что Влахович в текущем сезоне сыграл в 19 матчах Фиорентины, в которых забил 17 голов (15 из них в Серии А) и отдал 2 результативных передачи.
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