Нападник Фіорентини Душан Влаховіч буде одним з найбажаніших "лотів" на трансферному ринку.

У перегонах за 21-річного серба Арсенал виеперджає Ювентус, інформує Il Messaggero.

Влаховіч повторив бомбардирський рекорд Роналду в Серії А

Влаховіч відмовився від нового контракту з Фіорентиною, але чинна угода розрахована до літа 2023 року. "Фіалки" не збираються поспішати з продажем зірки, чекаючи щонайменше 80 млн євро. Кризовий Ювентус навряд здатен заплатити такі гроші, а от Арсенал спробує забрати найкращого бомбардира Серії А.

Додамо, що у поточному сезоні Влаховіч провів 22 матчі, в яких відзначився 18 голами та 3 асистами.

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