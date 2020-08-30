Арсенал сейчас является главным претендентом на Коутиньо, сообщает Don Balon.

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Также за 28-летнего бразильца соревнуется Челси, но именно "канониры" являются фаворитами в этой гонке. Напомним, Филиппе принадлежит Барселоне, но последний сезон провел в Баварии на правах аренды.

Коутиньо уже имеет опыт выступлений в АПЛ, в 2013-2018 годах он защищал цвета Ливерпуля. В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек сыграл в 23-х матчах, в которых отличился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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