Арсенал опередил Челси в борьбе за Коутиньо, – СМИ
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо близок к возвращению на Туманный Альбион.
Арсенал сейчас является главным претендентом на Коутиньо, сообщает Don Balon.
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Также за 28-летнего бразильца соревнуется Челси, но именно "канониры" являются фаворитами в этой гонке. Напомним, Филиппе принадлежит Барселоне, но последний сезон провел в Баварии на правах аренды.
Коутиньо уже имеет опыт выступлений в АПЛ, в 2013-2018 годах он защищал цвета Ливерпуля. В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек сыграл в 23-х матчах, в которых отличился 8-ю голами и 6-ю ассистами.
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