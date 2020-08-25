Коутинью заявил, что хочет вернуться в Барселону – Куман не против

"Я еще не думал о будущем. До этой минуты мои мысли занимал только финал. Теперь я должен вернуться в Барселону. Могу сказать, что хочу работать и добиваться успеха. Посмотрим, что произойдет.

Куман определился с судьбой Коутиньо в Барселоне

Мы провели отличный сезон. С самого начала команда очень хорошо подготовилась, и, как я думаю, Бавария победила заслуженно. Мы очень счастливы", – цитирует Коутинью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что новый наставник Барселоны Рональд Куман готов вернуть Филиппе з аренды и строить новую команду вместе с ним.

К слову, сезон 2019/20 Коутинью провел в составе Баварии на правах аренды, сыграл 38 матчей, записал на свой счет 11 голов и 9 ассистов.

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