Арсенал зараз є головним претендентом на Філіппе Коутінью, повідомляє Don Balon.

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Також за 28-річного бразильця змагається Челсі, але саме "каноніри" є фаворитами у цих перегонах. Нагадаємо, Філіппе належить Барселоні, але останній сезон провів у Баварії на правах оренди.

Коутінью вже має досвід виступів в АПЛ, у 2013-2018 роках він захищав кольори Ліверпуля. У минулому сезоні Бундесліги хавбек зіграв у 23-х матчах, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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