Арсенал уберегает своих лидеров от ухаживаний других европейских грандов.

Защитник Габриэл Магальяес подписал новое долгосрочное соглашение, информирует официальный сайт "канониров". СМИ уточняют, что контракт рассчитан до лета 2027 вместо предыдущего до 2025-го.

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2 года назад Арсенал отдал Лиллю за Габриэла 26 млн евро. Бразилец сразу стал лидером обороны и одним из ключевых игроков команды. Пока он провел за лондонцев 83 матча, в которых оформил 9 голов и один ассист. Летом Ювентус хотел приобрести центрбека за 45 млн евро, но получил резкий отказ.

Добавим, что после 10 туров АПЛ Арсенал идет лидером, а Габриэл отыграл все матчи без замен.

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