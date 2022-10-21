Арсенал вберігає своїх лідерів від залицянь інших європейських грандів.

Захисник Габріел Магальяес підписав нову довгострокову угоду, інформує офіційний сайт "канонірів". ЗМІ уточнюють, що контракт розрахований до літа 2027 року замість попереднього до 2025-го.

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2 роки тому Арсенал віддав Ліллю за Габріела 26 млн євро. Бразилець відразу став лідером оборони і одним з ключових гравців команди. Наразі він провів за лондонців 83 матчі, в яких оформив 9 голів та один асист. Влітку Ювентус хотів придбати центрбека за 45 млн євро, але отримав різку відмову.

Додамо, що після 10 турів АПЛ Арсенал йде лідером, а Габріел відіграв усі матчі без замін.

Арсенал переміг ПСВ і достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи