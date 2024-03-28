Опытный итальянец по завершении сезона станет свободным агентом. Арсенал до сих пор не начинал переговоров с 32-летним исполнителем о продлении контракта, поэтому он оценивает другие варианты для своей карьеры.

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Новым клубом Жоржиньо может стать Барселона, сообщает Diario Sport. По информации издания, итальянец, который ранее признавался в желании играть за эту команду, фактически ждет, чтобы каталонцы сделали предложение.

Для Барселоны приглашение Жоржиньо может стать решением проблем в центре поля. К тому же это будет бесплатный трансфер, что вписывается в финансовую политику клуба.

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