Барселона нашла очередную бесплатную звезду – одноклубник украинца ждет первого шага от каталонцев
Полузащитник Арсенала Жоржиньо летом может перебраться в чемпионат Испании.
Опытный итальянец по завершении сезона станет свободным агентом. Арсенал до сих пор не начинал переговоров с 32-летним исполнителем о продлении контракта, поэтому он оценивает другие варианты для своей карьеры.
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Новым клубом Жоржиньо может стать Барселона, сообщает Diario Sport. По информации издания, итальянец, который ранее признавался в желании играть за эту команду, фактически ждет, чтобы каталонцы сделали предложение.
Для Барселоны приглашение Жоржиньо может стать решением проблем в центре поля. К тому же это будет бесплатный трансфер, что вписывается в финансовую политику клуба.
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