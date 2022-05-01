Вест Хем втратив шанси на вихід у ЛЧ через чемпіонат, зазнавши домашньої поразки від Арсенала в рамках 35-го туру АПЛ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Арсенал після перемоги Тоттенхема над Лестером покинув четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ, пропустивши на неї "шпор", але розрив був мінімальним – всього одне очко. Щоправда, за різницею голів "каноніри" сильно відстають, тож для повернення в топ-4 необхідно було перемагати Вест Хем на Олімпійському стадіоні. Суперник, звісно, сильний, однак "молотобійці" мали проблеми з мотивацією через низькі шанси на Лігу чемпіонів – і дуже великі шанси на фінал Ліги Європи (з якого можна заскочити в ЛЧ). Попри невисокий пріоритет зустрічі, Девід Мойєс залишив Ярмоленка в запасі.

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Перший тайм виявився рівним. За стартові 35 хвилин команди нічого не створили – майже всі удари були заблоковані, а постріли Райса і Бенрама з околиць карного майданчика не становили небезпеки для воріт Ремсдейла. Дебютний момент вболівальники побачили аж на 38-й хвилині, коли Нкетія класно пробив з лінії штрафного в дальній кут. Фабіанскі перевів м'яч на кутовий, який став фатальним для Вест Хема – Холдінг замкнув подачу Сака, відкривши рахунок. 0:1!

Щастя гостей тривало недовго. Всього через дві хвилини після голу Роба "молотобійці" могли відігратись внаслідок навісу Форналса на ближню стійку. Райс, випередивши суперників, пробив головою в дев'ятку, однак Ремсдейл кінчиками пальців перевів м'яч у поперечку. "Каноніри" висновків не зробили, за що розплатились на 43-й хвилині: Цоуфал прийняв діагональ на правий фланг і прострілив у штрафний, а Боуен, поклавши корпус, бахнув другим дотиком у дальній кут – 1:1!

Для Джаррода цей гол став особливим. Внаслідок взяття воріт Арсенала Боуен став залучений до 100 голів у чотирьох вищих дивізіонах англійського чемпіонату (71 гол, 29 асистів). 64 результативних дії він провів у складі Халл Сіті, ще 36 – за Вест Хем. Крім того, це був його 10-й гол у поточному розіграші АПЛ.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. На початку ж другого тайму стався неоднозначний епізод з передачею на хід Боуену та виходом Ремсдейла на перехоплення – воротар Арсенала пішов у підкат прямою ногою, але не зачепив Джаррода. За нинішніми мірилами Аарону могла прилетіти "червона картка" за агресивний намір, однак у підсумку Майк Дін видав жовту картку Боуену за розмови.

Вест Хем особливих скандалів на полі не влаштовував, а ще за дві хвилини пропустив гол. Знову стався провал при кутовому: Сака навісив на дальній край штрафного, Мартінеллі відклеївся від опіки й прийняв м'яч, після чого подав на праву стійку – там опинився Габріель. Бразильский центрбек потужним ударом вколотив сферу в сітку. 1:2!

"Молотобійці" нічим не відповідали на цей гол. Вони не поступались у грі, але Арсенал біля чужих воріт виглядав значно перспективніше – втім, моментів довгий час не виникало і у "канонірів". Девід Мойєс у спробі розворушити свою команду провів серію замін, випустивши спочатку Майкла Антоніо, а потім і Соучека з Ярмоленком. Андрій вийшов аж на 81-й хвилині.

До того часу підопічні Мікеля Артети цілком могли закрити матч. Героєм повинен був стати Нкетія. На 72-й хвилині нападник отримав передачу на хід, прибрав Зума на лінії штрафного й пробив у дальній кут – поруч зі стійкою! На 77-й же Едді бахнув з дистанції у той же правий нижній, однак цього разу господарів врятував Фабіанскі.

В ендшпілі поєдинку команди нічого цікавого не організували. Артета через пошкодження замінив Сака, Ярмоленко розчинився, а його партнери відзначились тільки невеличкою сутичкою в компенсований час. Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту, але заслужену перемогу "гармашів".

Таким чином, Арсенал набрав 63 очки, повернувшись на четверте місце й відновивши гандикап у два залікових бали від Тоттенхема. Вест Хем, залишившись з 52 пунктами, остаточно втратив шанси на вихід у ЛЧ через АПЛ. Поки що "молотобійці" тримаються на сьомій сходинці з відривом від Вулверхемптона у три очки.

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