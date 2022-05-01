Тоттенхэм после двух неожиданных осечек в АПЛ покинул зону ЛЧ, пропустив Арсенал в топ-4 и отстав от принципиального соперника на два очка. Ещё одна неудача могла дорого стоить подопечным Антонио Конте, так что в домашнем поединке против Лестера северных лондонцев устраивала только победа. Задача облегчалась не очень высокой мотивацией "лис" – в чемпионате они ни на что не рассчитывали, зато в Лиге конференций команду ожидал ответный матч полуфинала Лиги конференций против Ромы.

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В первом тайме Тоттенхэм серьёзно превосходил гостей в активности, однако по моментам соперники шли на равных. Открыть счёт могли именно подопечные Брендана Роджерса – это Дака получил передачу на линию штрафной и пробил в ближний угол. "Петухов" спасла штанга. Ещё через три минуты Олбрайтон воспользовался ошибкой Дэвиса и исполнил прострел на Дака, однако от замыкания хозяев спас подкат Ромеро.

"Шпоры" жестоко наказали "лис" за расточительство, вырвавшись вперёд на 22-й минуте вследствие подачи Сона с углового. Её головой замкнул Кейн – 1:0! Это уже 17-й гол Харри в ворота Лестера в 14 матчах АПЛ. Больше в матчах против одной команды забивал только Ширер (20 голов Лидсу). На 34-й минуте Кейн мог и дубль оформить, перехватив неудачный пас Менди на Шмейхеля, однако пробить голкипера гостей с близкой дистанции ему не удалось.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Тоттенхэма. Во втором же тайме Лестер выглядел гораздо более пассивно, чем до перерыва – хозяева тотально контролировали ход встречи. В конце концов это вылилось в гол Сона на 60-й минуте, причём кореец закрутил мяч с левой ноги в дальний угол. Это был 10-й забитый левой ногой гол Сона в текущем розыгрыше АПЛ, хотя он правша. До этого только одному правше удавалось наколоть 10+ из "нерабочей" стопы – рекорд в активе Кейна в сезоне 2017/18.

После этого "лисы" окончательно перестали играть. "Шпоры" тоже особо вперёд не шли, однако у них в этой игре получалось всё. Как следствие, на 79-й минуте дело дошло и до рогрома – дубль оформил Сон, который метров с 24-х эффектно пробил в дальнюю девятку. Кстати, снова с левой. В обоих случаях корейцу ассистировал Кулусевски. Лестер же в компенсированное время размочил счёт точным ударом Ихеаначо, но на большее гостей не хватило. 3:1 – подопечные Антонио Конте празднуют победу.

Таким образом Тоттенхэм набрал 61 очко и поднялся на четвёртое место. Впрочем, Арсенал отстаёт всего на 1 зачётный балл – и сегодня "канониры" сыграют против Вест Хэма, которому также не хватает мотивации на чемпионат (у "молотобойцев" в четверг стоит полуфинал Лиги Европы). Лестер же, имея 42 зачётных балла, остался одиннадцатым.

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