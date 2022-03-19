Дерби Джеррарда и Артеты, не раз игравших друг против друга в матчах Ливерпуля с Эвертоном, перенеслись на тренерское поприще. Своя принципиальность с интересным для наших болельщиков акцентом была и на поле. Полузащитник сборной Шотландии Макгинн против фулбека Тирни – будущие соперники сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022, если успеем к тому времени выбить военных преступников нацистской России из своей земли. На старте встречи был заметен лишь Арсенал. Эдегор и Сака создали по 2 классных момента. Защитник Астон Виллы чуть не забил в свои ворота. Смит-Роу запорил парочку убийственных шансов.

Астон Вилла – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

У хозяев всего несколько неплохих подач Макгинна со стандартов. Защитники и запасной вратарь Лено (подменял травмированного Рэмсдейла) умело подчищали. Сака в который уже раз подтвердил, кто является лучшим полевым игроком Арсенала, забив 5-й выездной гол за 3 месяца в АПЛ. Серия рикошетов после стандарта завершилась ударом метров с 20 от вингера сборной Англии. Бывший вратарь "канониров" Мартинес плохо среагировал из-за стены игроков, и снаряд просвистел под его рукой. Лондонцы проигнорировали бирмингемцев в 1 тайме: 4:0 по ударам, 3:0 из пределов штрафной, 0,92:0 по ожидаемым голам.

Aston Villa 0-1 Arsenal FT:



xG: 0.53-1.29

Shots: 8-10

Shots on target: 1-3

Big Chances: 0-1

Touches in opp. box: 17-23

Possession: 47%-53%

Pass accuracy: 84%-87%

Fouls: 13-14



Bukayo Saka's first half goal give the Gunners all three points. pic.twitter.com/fDgPqMncAL — Squawka News (@SquawkaNews) March 19, 2022

После перерыва продолжил феерить Сака, который чуть ли не в одиночку продирался, бил и создавал, а вилланы нанесли первый удар в матче на 60 минуте. Это Макгинн красиво обводил Лено, но минимально промазал. А вот и первый настоящий момент Астон Виллы. Кэш с Буэндией разыграли, Уоткинс с рикошетом от Смит-Роу попал в штангу. Макгинн классно вырезал на голову Ингсу, но стать джокером у английского нападающего не получилось – 4 удар за 85 минут, а все еще без попаданий в створ ворот Лено.

Арсенал благодаря 9 голу своего лучшего бомбардира (Сака к этому прибавил еще 6 ассистов) на 4 балла оторвался от Манчестер Юнайтед в борьбе за последнюю путевку в ЛЧ. К тому же у Роналду и компании на 1 матч больше. До третьего в таблице АПЛ Челси также не столь и много: 5 очков отставания. Интересно, что последний раз "канониры" выигрывали на выезде 5 матчей подряд в далеком 2015 году – когда еще с Венгером взяли бронзу. Астон Вилла во второй раз в сезоне не смогла забить дома (первый случай произошел ровно месяц назад с Уотфордом) и остается на 9 месте без особых перспектив как подняться в зону еврокубков, так и вылететь.

Макгинн и Тирни показали приличный уровень, но стали лидерами по количеству потерь мяча в своих командах (40 на двоих). Хавбек Вилли создал 2 момента для партнеров, в частности, приложился к единственному точному выстрелу команды, когда на 90+5 минуте Коутиньо пытался переиграть Лено. Это, кстати, первый сухой матч немецкого вратаря с мая 2021 года. Джош также стал абсолютным лидером в борьбе, выиграл 8 из 10 дуэлей и заслуженно получил от SofaScore самый высокий балл в команде (7,4). Только против Смита-Роу (5 раз) фолили чаще (3). А еще у Макгинна больше всего удачных подач, хотя только 3 успешных с 10.

Тирни приложил руку к редкому достижению. Лишь Тоттенхэм в прошлом году и нынешний Арсенал за последние 6 сезонов не позволили бирмингемцам на Вилла Парк ни разу пробить по воротам в первые 45 минут. Киран обычно является тем фулбеком Арсенала, который больше всего атакует. На этот раз 24-летний шотландец играл гораздо менее продуктивно, чем его партнер с противоположного фланга. Зато чистил все идеально – сразу 6 выносов, лучший результат в матче.

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