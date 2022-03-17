Украина может напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре – соперники обсуждали благородное решение
Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни признался, что ФИФА рассматривает возможность предоставления сборной Украины прямой путевки на чемпионат мира 2022 года.
"Валлийская сторона была за то, чтобы Украина получила прямую путевку. Было бы хорошо, если бы такой сценарий удалось реализовать. Это было бы человечно – если вы никак не можете сыграть квалификацию в июне, то мы пропустим вас напрямую.
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Вокруг этого было свободное обсуждение. Мы думали, нельзя ли предоставить дополнительное место для Украины из-за ужасного времени, которое она переживает. Но это означало бы, что на чемпионате мира будет дополнительная команда, однако для остальных участников этой группы – нас, Шотландии и Австрии – очень важно также пройти квалификацию на чемпионат мира.
Мы думаем, что нам было бы очень комфортно отпустить Украину, а три остальные сборные будут бороться между собой за одно место. Впрочем, есть спортивные принципы состязания. Чемпионат мира длится всего 28 дней, и вписать туда одну дополнительную команду крайне сложно", – приводит слова Муни OTB Sports.
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