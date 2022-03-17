"Валлийская сторона была за то, чтобы Украина получила прямую путевку. Было бы хорошо, если бы такой сценарий удалось реализовать. Это было бы человечно – если вы никак не можете сыграть квалификацию в июне, то мы пропустим вас напрямую.

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Вокруг этого было свободное обсуждение. Мы думали, нельзя ли предоставить дополнительное место для Украины из-за ужасного времени, которое она переживает. Но это означало бы, что на чемпионате мира будет дополнительная команда, однако для остальных участников этой группы – нас, Шотландии и Австрии – очень важно также пройти квалификацию на чемпионат мира.

Мы думаем, что нам было бы очень комфортно отпустить Украину, а три остальные сборные будут бороться между собой за одно место. Впрочем, есть спортивные принципы состязания. Чемпионат мира длится всего 28 дней, и вписать туда одну дополнительную команду крайне сложно", – приводит слова Муни OTB Sports.

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