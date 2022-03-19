Дербі Джеррарда та Артети, які не раз грали один проти іншого в матчах Ліверпуля з Евертоном, перенеслося на тренерську ниву. Своя принциповість з цікавим для наших вболівальників акцентом була і на полі. Півзахисник збірної Шотландії Макгінн проти фулбека Тірні – майбутні суперники збірної України у плей-офф відбору ЧС-2022, якщо встигнемо до того часу вибити військових злочинців нацистської Росії зі своєї землі. На старті зустрічі було помітно лише Арсенал. Едегор та Сака створили по 2 класні моменти. Захисник Астон Вілли ледь не забив у свої ворота. Сміт-Роу запоров парочку вбивчих шансів.

Астон Вілла – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У господарів лише кілька непоганих подач Макгінна зі стандартів. Захисники і запасний воротар Лєно (підміняв травмованого Ремсдейла) вміло підчищали. Сака вкотре підтвердив, хто є найкращим польовим гравцем Арсенала, забивши 5 виїзний гол за 3 місяці в АПЛ. Серія рикошетів після стандарту завершилася ударом метрів з 20 від вінгера збірної Англії. Колишній воротар "канонірів" Мартінес поганенько зреагував через заслін з гравців, і снаряд просвистів під його рукою. Лондонці проігнорували бірмінгемців у 1 таймі: 4:0 за ударами, 3:0 з меж штрафного, 0,92:0 за очікуваними голами.

Aston Villa 0-1 Arsenal FT:



xG: 0.53-1.29

Shots: 8-10

Shots on target: 1-3

Big Chances: 0-1

Touches in opp. box: 17-23

Possession: 47%-53%

Pass accuracy: 84%-87%

Fouls: 13-14



Bukayo Saka's first half goal give the Gunners all three points. pic.twitter.com/fDgPqMncAL — Squawka News (@SquawkaNews) March 19, 2022

Після перерви продовжив феєрити Сака, який ледь не самотужки продирався, бив і створював, а віллани завдали першого удару в матчі аж на 60 хвилині. Це Макгінн красиво обводив Лено, але мінімально схибив. А ось і перший справжній момент Астон Вілли. Кеш з Буендією розіграли, Воткінс з рикошетом від Сміт-Роу влучив у стійку. Макгінн класно вирізав на голову Інгсу, але стати джокером в англійського нападника не вийшло – 4 удар за 85 хвилин, а все ще без влучань у площину воріт Лено.

Арсенал завдяки 9 голу свого найкращого бомбардира (Сака до цього додав ще 6 асистів) на 4 бали відірвався від Манчестер Юнайтед у боротьбі за останню путівку в ЛЧ. До того ж, у Роналду і компанії на 1 матч більше. До третього в таблиці АПЛ Челсі вже не так і багато: 5 очок відставання. Цікаво, що востаннє "каноніри" вигравали на виїзді 5 матчів поспіль у далекому 2015 році – коли ще з Венгером взяли бронзу. Астон Вілла вдруге в сезоні не змогла забити вдома (перший випадок трапився рівно місяць тому з Вотфордом) і залишається на 9 місці без особливих перспектив піднятися в зону єврокубків чи вилетіти.

Макгінн і Тірні показали пристойний рівень, але стали лідерами за кількістю втрат м'яча у своїх командах (40 на двох). Хавбек Вілли створив 2 моменти для партнерів, зокрема, доклався до єдиного влучного пострілу команди, коли на 90+5 хвилині Коутінью намагався переграти Лєно. Це, до слова, перший сухий матч німецького воротаря з травня 2021 року. Джош також став абсолютним лідером у боротьбі, виграв 8 з 10 дуелей і заслужено отримав від SofaScore найвищий бал у команді (7,4). Тільки проти Сміта-Роу (5 разів) фолили частіше (3). А ще у Макгінна найбільше вдалих подач, хоча тільки 3 успішні з 10.

Тірні долучився до рідкісного досягнення. Лише Тоттенхем у минулому році та нинішній Арсенал за останні 6 сезонів не дали бірмінгемцям на Вілла Парк жодного разу пробити по їхніх воротах у перші 45 хвилин. Кіран зазвичай є тим фулбеком Арсенала, який найбільше атакує. Цього разу 24-річний шотландець грав значно менш продуктивно за свого партнера з протилежного флангу. Зате чистив усе ідеально – відразу 6 виносів, найкращий результат у матчі.

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