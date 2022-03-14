"Канониры" организовали классную акцию в знак поддержки Украины. Главная роль в ней досталась Олегу Лужному.

Лондонский клуб символически включил 53-летнего украинца в заявку на матч 29-го тура АПЛ против Лестера (2:0). Фамилия Лужного оказалась в списке игроков в официальной программке на поединок.

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В раздевалке висела футболка знаменитого экс-динамовца с 22-м номером, под которым Олег Романович в свое время защищал цвета "канониров". Таким образом, Арсенал выразил поддержку нашей стране, которая борется против путинского режима.

Напомним, Лужный выступал за Арсенал с 1999 по 2003 год. Сыграл 109 матчей, выиграл АПЛ и два Кубка Англии. Сейчас знаменитый футболист отстаивает Украину в составе территориальной обороны.

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