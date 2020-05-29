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Арсенал нацелился на одного из лучших защитников Примеры – в конкурентах Ливерпуль и Барселона

00:45 21 Читати українською
Арсенал нацелился на одного из лучших защитников Примеры – в конкурентах Ливерпуль и Барселона
Диего Карлос / Getty Images

Центрбек Севильи Диего Карлос пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Арсенал присоединился к гонкам за 27-летнего бразильца, информирует El Desmarque.

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Артета ищет лидера, который возглавит защиту "канониров" в следующем сезоне. Карлос только летом прошлого года присоединился к Севилье и сразу завоевал репутацию одного из лучших защитников Примеры. Андалусийцы предусмотрительно прописали немалую клаусулу – 75 млн евро. На бразильца также претендуют Ливерпуль и Барселона, поэтому Арсеналу следует готовиться к ожесточенным торгам.

Добавим, что в нынешнем сезоне Примеры Карлос провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Севилья Севилья Испания Трансферы Арсенала Диего Карлос Диего Карлос
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