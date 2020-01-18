11 альтернативних зірок Прімери, яких відкрила статистика: чемпіон світу, севільський "дідусь", знедолений аргентинець

Іспанська Ла Ліга перенасичена гравцями, які роблять результат, але перебувають у тіні через великих зірок. Їхня статистика у першому колі – дійсно вражає.

Ідеальні символічні збірні рідко викликають одностайне схвалення серед фанатів. Однак, альтернативна версія команди мрії елітного дивізіону Іспанії була "ратифікована" кібер-патнером Ла Ліги – аналітиками з Mediacoach. Вони обрали одинадцять найкращих за персональними показниками, якщо брати до уваги лише цифри. Це футболісти, майстерність яких складніше оцінити неозброєними оком на фоні Мессі ("Пічічі" з 13-ма голами), Бензема (40 влучних ударів), Каземіро (174 відбори), Піке (більше тисячі вдалих передач), Банеги (160 успішних "глибоких" пасів) або Суареса (7 асистів). Кожен представник нашої дрім-тім є найкращими в певній статистичній категорії, яка нерідко визначає гру цілої команди.

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Голкіпер: Унаї Сімон (Атлетік)

22-річному баску завжди вистачає роботи, і він виконує її відмінно. Унаї став ключовим аспектом оборонної гри команди Гарітано, нейтралізувавши 80% ударів з-за меж карного – це найкращий показник серед усіх воротарів Ла Ліги. Вихованець Більбао пропустив 13 м'ячів у 19-ти поєдинках, що дозволяє "левам" боротись за єврокубки. Надійнішим захистом можуть похвалитись лише два клуби – Атлетіко та Реал (у обох – по 12).

Центрбек: Габріель Пауліста (Валенсія)

Бразило-іспанець лідирує за кількістю заблокованих м'ячів, які летіли у рамку воріт. Він рятував "кажанів" схожим чином 18 разів. У складі Валенсії не знайдеться жодного іншого гравця, який би виграв більше єдиноборств, ніж Пауліста. Його зріст (187 см) і бойовий характер перетворились на серйозну проблему для суперників "лос чес". Луїс Енріке збирається викликати Габріеля до табору збірної Іспанії на контрольні матчі проти Нідерландів і Німеччини.

Центрбек: Леандро Кабрера (Хетафе)

"Сині" найчастіше використовують дальні передачі, а 28-річний уругваєць найефективніше їх виконує (285 вдалих спроб). Розкішний перший пас Кабрери дозволяє Хетафе швидко просуватись до штрафного майданчика суперника, не граючись з вогнем на своїй половині поля. Можливо, саме тому підопічним Бордаласа найрідше дошкуляють небезпечними моментами у Ла Лізі. Мадридський "автобус" знову повернув на шлях ЛЧ.

Центрбек: Рауль Альбіоль (Вільяреал)

Повернення валенсійського захисника-ветерана (34 роки) у Прімеру допомогло Вільяреалу віднайти колишню солідність. У команді, яка виділяється, насамперед, хорошою атакою (33 голи як третій результат після Барси та Реала), Альбіоль забезпечує найдійний тил: 98 виносів, щоб ліквідувати небезпеку поблизу власних воріт. Перед стартом другого кола "Жовта субмарина" здобула три перемоги поспіль, пропустивши при цьому два м'ячі. Досвід чемпіона світу зробив свою справу.

Лівий вінгер: Первіс Еступінан (Осасуна)

Оборона памплонського клубу представлена декількома визначальним гравцями (Давід Гарсія або Арідан Ернандес), однак зірочка молодого еквадорця Первіса (21 рік) сяє найяскравіше. Він забивав Валенсії, виконав три результативні передачі... та пробігає найбільше метрів у середньому за матч зі швидкістю понад 24 км/год – 955. Фантастична інтенсивність латиноамериканця вже привернула увагу з боку клубів АПЛ.

Правий латераль: Хесус Навас (Севілья)

Легенда "рохібланкос" переживає другу молодість після трансформації із вінгера в латераля. Команда Лопетегі грає широко та вертикально, а 34-річний капітан виконує зовсім не тривіальну роль на правому фланзі. Навас, можливо, більше атакує, проте це не позначається на його захисних функціях. Андалусійський метеорит встигає усюди. 128 подач у штрафний майданчик – абсолютний рекорд Ла Ліги. Його винагородою стали три асисти з декількома передгольовими.

Півзахисник: Максім Гоналон (Гранада)

Важливою запорукою успіху будь-якої команди є баланс між лініями, пересування з м'ячем і без нього. Ці чесноти дозволяють потрапити до команди сенсацій 30-річному французу, який реанімовує кар'єру на Нуево лос Карменес. Він найчастіше в Іспанії перехоплює м'ячі – 5.7 разів за гру. Завдяки блискучій роботі хавбека (оренда з Роми) андалусійці можуть сповідувати свій улюблений контратакувальний стиль, адже Максім рідко віддає назад.

Півзахисник: Мікель Меріно (Реал Сосьєдад)

Вихованець наварського футболу є лідером Прімери за відібраними м'ячами на чужій половині поля – 66. Важливість цього хавбека для сан-себастьянців важко не переоцінити. Він символізує нинішній Сосьєдад, який блискуче провів перше коло: душить суперника високим пресингом, грає швидко, в один дотик. У таборі басків не знайдеться жодного іншого виконавця з більшою кількістю передач і виграних дуелей. Мікель літає високо. Його ціль – Євро-2020.

Півзахисник: Хоакін Санчес (Бетіс)

Продуктивність цього феномена не знижується попри солідний вік (38). Нещодавно Хоакін перевершив легендарного Альфредо Ді Стефано як найстарший автор хет-трика в Ла Лізі. Однак, найбільша заслуга славетного вінгера в іншому – фактично кожна друга його передача (2.4) завершується ударом по воротах. Бетіс може покладатись на свого капітана ще як мінімум півтора року.

Нападник: Рохер Марті (Леванте)

Він може створити вам проблеми на рівному місці. 6 із дев'яти голів 29-річного валенсійця на екваторі сезону – результат стандартних положень (4 – з пенальті). Це – рекорд першості. За ефективністю виконання старих фрагментів гри йому до снаги позмагатись з Мессі або Парехо. Рохеру не обов'язково часто вмикатись, щоб вписати у протокол власне прізвище, достатньо – підійти до нерухомого м'яча.

Нападник: Есекієль Авіла (Осасуна)

Сенсаційний кілер з Аргентини перебуває на четвертій позиції у списку найкращих снайперів Прімери, відзначившись 9 разів. Авіла поступається Мессі трьома м'ячами, але навіть володар "Золотого м'яча" забиває рідше з гри (не враховуючи штрафні, кутові та пенальті), ніж "Чімі" – 8 голів. Він лупить з обох ніг, з різних дистанцій. Іспанські ЗМІ ''відправляють'' Есекієля в Барсу, тож тепер йому доведеться тримати планку до завершення сезону.

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