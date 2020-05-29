Арсенал націлився на одного з найкращих захисників Прімери – у конкурентах Ліверпуль та Барселона

Центрбек Севільї Дієго Карлос користується неабияким попитом на трансферному ринку.

Арсенал приєднався до перегонів за 27-річного бразильця, інформує El Desmarque.

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Артета шукає лідера, який очолить захист "канонірів" у наступному сезоні. Карлос лише влітку минулого року приєднався до Севільї і відразу завоював репутацію одного з найкращих оборонців Прімери. Андалусійці завбачливо прописали чималу клаусулу – 75 млн євро. На бразильця також претендують Ліверпуль і Барселона, тому Арсеналу слід готуватися до запеклих торгів.

Додамо, що у нинішньому сезоні Прімери Карлос провів 25 матчів, в яких відзначився двома голами.

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