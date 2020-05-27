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Арсенал решил попрощаться с Луисом

27 мая 22:48 49 Читати українською
Арсенал решил попрощаться с Луисом
Давид Луис / Фото ФК Арсенал

Похоже, звездный защитник Арсенала Давид Луис проводит последний сезон в лондонском клубе.

Давид Луис летом покинет Арсенал – "канониры" не намерены предлагать новый контракт 33-летнему бразильцу, сообщает Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что действующее соглашение 33-летнего защитника с лондонцами рассчитано до лета 2021-го, но по информации источника, контракт Давида завершается уже через месяц.

Напомним, бразилец перебрался из Челси в Арсенал за 10 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Луис провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Давид Луис Давид Луис Арсенал Арсенал Англия Трансферы Арсенала
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