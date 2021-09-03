Фулбек Серж Орье после ухода из лондонского Тоттенхэма может остаться в британской столице и усилить самого принципиального оппонента "шпор".

Ивуариец изучает вариант с переходом в Арсенал, сообщает Sky Sports.

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В последний день лета Орье по обоюдному согласию расторг контракт с Тоттенхэмом. Однако, защитник предпочел бы продолжить выступления в АПЛ. "Канониры" готовы приютить Орье. На Эмирейтс фулбек будет призван заменить Бельерина, который на финише трансферного окна перебрался в Бетис на правах аренды.

К слову, в сезоне 2020/21 Серж Орье провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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