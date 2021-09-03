Фулбек Серж Ор'є після відходу з лондонського Тоттенхема може залишитися у британській столиці та підсилити найпринциповішого опонента "шпор".

Івуарієць вивчає варіант із переходом в Арсенал, повідомляє Sky Sports.

Артета оцінив роботу Арсенала на трансферному ринку

В останній день літа Ор'є за обопільною згодою розірвав контракт із Тоттенхемом. Однак, оборонець волів би продовжити виступи в АПЛ. "Каноніри" готові прихистити Ор'є. На Емірейтс фулбек буде покликаний замінити Бельєріна, який на фініші трансферного вікна перебрався в Бетіс на правах оренди.

До слова, в сезоні 2020/21 Серж Ор'є провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021