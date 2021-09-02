"Сейчас ситуация на рынке сложная. У нас было много дел, в результате мы оформили где-то 16-17 переходов, это много. Клуб проделал большую работу, владельцы нас поддержали. Я очень доволен. 16-17 изменений в составе – это много.

"Все очень сложно", – Артета прокомментировал провальный старт сезона для Арсенала

Теперь надо, чтобы футболисты сыгрались. Некоторые даже не тренировались с остальной командой. У нас хорошие ребята, они помогут новичкам освоиться в сжатые сроки и приступить к работе с командой", – отметил Артета в комментарии официальному сайту Арсенала.

К слову, "канониры" катастрофически начали сезон 2021/22, проиграв все 3 матча в АПЛ, не отметившись хотя бы одним голом.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021