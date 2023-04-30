Тренерский штаб лондонцев во главе с Микелем Артетой настраивается на небольшие изменения в составе.

Испанский специалист хочет усилить команду летом для участия в Лиге чемпионов. Для этого нужно продать нескольких игроков.

Арсенал хочет за копейки собрать золотой центр поля Челси

Как утверждает Daily Mail, Арсенал готов выслушать предложения по Граниту Джаке и Фоларину Балогуну (в аренде за Реймс забил 19 голов в 33 матчах). Есть новости и для Александра Зинченко – лондонцы готовы продать его главного конкурента Кирана Тирни.

Кроме того, Эйнсли Мейтленд-Найлс уже заявил, что после завершения арендного соглашения с Саутгемптоном уйдет из Арсенала свободным агентом. Такое же участие, вероятнее всего, ожидает и Райсса Нельсона, контракт которого истекает летом.

Манчестер Сити разгромил Арсенал в матче года в АПЛ – судьба чемпионства теперь в руках "горожан", Зинченко не поразил