Тренерський штаб лондонців на чолі з Мікелем Артетою налаштовується на невеликі зміни у складі.

Іспанський фахівець хоче підсилити команду влітку для участі у Лізі чемпіонів. Для цього треба продати кількох гравців.

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Як стверджує Daily Mail, Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо Граніта Джаки та Фоларіна Балогуна (в оренді за Реймс забив 19 голів у 33 матчах). Є новини і для Олександра Зінченка – лондонці готові продати його головного конкурента Кірана Тірні.

Окрім цього, Ейнслі Мейтленд-Найлс вже заявив, що після завершення орендної угоди з Саутгемптоном піде з Арсенала вільним агентом. Така ж доля, найімовірніше, чекає і Райсса Нельсона, контракт якого завершується влітку.

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