Супердуэт Н'Голо Канте-Жоржиньо может возродиться в другой части Лондона.

Арсенал готов переманить 32-летнего чемпиона мира из Челси, сообщает Mirror.

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"Синие" пока не договорились с Канте, контракт которого истекает летом. Нынешний сезон хавбека был испорчен травмами, а возраст не позволяет надеяться на улучшение тела. Челси может сделать ставку на других людей в центре поля, предоставив Арсеналу шанс бесплатно забрать Канте.

Напомним, зимой "канониры" за смешные 10 млн фунтов приобрели Жоржиньо, у которого была похожая ситуация с контрактом. Итальянец вместе с Канте формировали хребет Челси времен победы в ЛЧ.

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