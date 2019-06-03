Арсенал-Київ залишиться в Прем'єр-лізі, якщо Олімпік не отримає атестат, – ЗМІ

Київський Арсенал може зберегти місце в елітному дивізіоні попри останню позицію у цьому сезоні.

Про можливість такого несподіваного розвитку подій інформує FootballHub.

Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛ

Олімпік ризикує залишитися без атестату на наступний сезон через участь молодіжної команди донеччан у договірних матчах. Таким чином, місце "олімпійців" може зайняти київський Арсенал, який посів останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Джерело натякає, що столичний клуб знав про імовірність збереження прописки таким способом.

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Нагадаємо, Олімпік закінчив сезон на 9-му місці і зміг зберегти елітний статус за спортивним принципом.