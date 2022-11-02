На усиление левого фланга менеджмент и тренерский штаб рассматривали несколько кандидатур. Приоритетными были Александр Зинченко и Алекс Гримальдо, утверждает Фабрицио Романо .

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Лондонцы имели договоренности как с защитником Бенфики, так и с тогда еще защитником Манчестер Сити. Окончательный выбор клуба всем известен. За Гримальдо, ставшим сенсацией текущего сезона Лиги чемпионов, уже следят другие гранды Европы. Конкретных предложений пока нет.

Зинченко же провел в Арсенале 6 поединков, а остальные пропустил из-за травмы икроножной мышцы. Из лазарета украинец не может выбраться около месяца.