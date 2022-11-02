На підсилення лівого флангу менеджмент і тренерський штаб розглядав кілька кандидатур. Пріоритетними були Олександр Зінченко та Алекс Грімальдо, стверджує Фабріціо Романо.

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Лондонці мали домовленості як зі захисником Бенфіки, так і з тоді ще оборонцем Манчестер Сіті. Зрештою, остаточний вибір клубу усім відомий. За Грімальдо, який став сенсацією поточного сезону Ліги чемпіонів, вже стежать інші гранди Європи. Конкретних пропозицій поки немає.

Зінченко ж провів в Арсеналі 6 поєдинків, а решту пропустив через травму литкового м'яза. З лазарету українець не може вибратись вже близько місяця.

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