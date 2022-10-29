"Каждый случай разный. По моему мнению, ребята, которые дали нам то, что дали – это Рахим, Александр Зинченко и Габриэл – заслужили право выбора. Если бы они не перешли в Челси или Арсенал, то остались бы здесь. Они должны играть в топ -клубах.

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Мы хотим, чтобы у них остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в Манчестер Сити, о людях, которые заботились о них и их семьях здесь. Кто мы такие, чтобы говорить: "Тебе нельзя туда перейти"? Мне это не нравится. Мы совершили невероятные трансферы, поэтому все счастливы.

Я не могу сказать ни одного дурного слова о них. Благодаря их игре мы стали тем клубом, каким есть. Джо Харт, Давид Силва, Венсан Компани… Благодаря этим людям мы стали таким клубом. Это процесс, как смена поколений в семье – дедушки, родители, сыновья и дочери. Я не осуждаю других – они могут делать все, что хотят. Каждый случай индивидуален. Но я не люблю запрещать игрокам переходить туда или туда", – сказал Гвардиола в комментарии пресс-службе Ман Сити.

Напомним, Зинченко (35 млн евро) и Жезуса (52 млн) продали в Арсенал, а Стерлинга (56 млн) подписал Челси.

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