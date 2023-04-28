Ман Сити и 2 сенсации АПЛ нацелились на главного конкурента Зинченко
Защитник Арсенала и сборной Шотландии Киран Тирни может сменить клубную прописку в рамках Англии.
Манчестер Сити находится в поисках усиления левого фланга. Одним из вариантов является 25-летний шотландец, сообщает Football Insider.
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По всей вероятности, Тирни согласился бы на переход, ведь после подписания Александра Зинченко потерял место в основе. В этом сезоне защитник принял участие в 31-м поединке, но в среднем проводил 41 минуту на поле.
Кроме команды Хосепа Гвардиолы, в услугах Кирана заинтересованы еще Ньюкасл и Астон Вилла, сенсационно идущие на 3 и 6 местах турнирной таблицы АПЛ.
Напомним, шотландец перебрался в Арсенал летом 2019 года из Селтика за 27 миллионов евро. Его контракт действует еще 2 сезона.
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