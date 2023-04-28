Арсенал готовий переманити 32-річного чемпіона світу з Челсі, інформує Mirror.

Ман Сіті та 2 сенсації АПЛ націлились на головного конкурента Зінченка

"Сині" поки не домовилися з Канте, контракт якого завершується влітку. Нинішній сезон хавбека був зіпсований травмами, а вік не дозволяє сподіватися на покращення тіла. Челсі може зробити ставку на інших людей в центрі поля, давши Арсеналу шанс безкоштовно забрати Канте.

Нагадаємо, взимку "каноніри" за смішні 10 млн фунтів придбали Жоржінью, у якого була схожа ситуація з контрактом. Італієць разом з Канте формували хребет Челсі часів перемоги в ЛЧ.

Манчестер Сіті розгромив Арсенал у матчі року в АПЛ – доля чемпіонства тепер в руках "містян", Зінченко не вразив