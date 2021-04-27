Лондонский клуб надеется осуществить несколько трансферов, но сначала нужно продать "балласт", сообщает Football.London.

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Уход 4 игроков выглядит решенным делом. Торрейра, Гендузи, Нкетия и Мейтленд-Найлс могут пополнить бюджет Арсенала на 70 млн фунтов. В зоне риска даже Бельерин и Ляказетт. Испанец хочет попробовать свои силы в другом клубе, а француз не спешит подписывать новый контракт (действующий истекает летом 2022). Этот дуэт может принести еще 50 млн фунтов.

Добавим, что Арсенал занимает лишь 10 место в АПЛ, поэтому остался единственный путь в Лигу чемпионов – победа в Лиге Европы. На стадии полуфинала "канониры" встретятся с Вильярреалом.

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