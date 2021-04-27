Лондонський клуб сподівається здійснити кілька трансферів, але спочатку потрібно продати "баласт", повідомляє Football.London.

Арсенал може купити засновник Spotify – Анрі та ще дві легенди "канонірів" допомагають бізнесмену

Відхід 4 гравців виглядає вирішеною справою. Торрейра, Гендузі, Нкетія і Мейтленд-Найлс можуть поповнити бюджет Арсенала на 70 млн фунтів. У зоні ризику навіть Бельєрін і Ляказетт. Іспанець хоче спробувати сили в іншому клубі, а француз не поспішає підписувати новий контракт (чинний закінчується влітку 2022 року). Цей дует може принести ще 50 млн фунтів.

Додамо, що Арсенал посідає лише 10 сходинку в АПЛ, тому залишився єдиний шлях до Ліги чемпіонів – перемога у Лізі Європи. На стадії півфіналу "каноніри" зустрінуться з Вільяреалом.

Перегони кульгавих в Іспанії, Гвардіола відсалютував Кройфу, тривожне мовчання Роналду – огляд вікенду