После неудачной попытки организовать Суперлигу клубы, которые принимали в этом участие, оказались под давлением. Едва ли не больше всего достается руководству Арсенала. Болельщики устраивают массовые акции протеста, требуя от Стэна Кронке продать команду.

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На лондонцев оперативно нашелся покупатель. Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк в тот же день в своем твиттере заявил о готовности купить клуб, если Кронке согласен его продать. Как оказалось позже, это был не просто импульсивный пост в соцсетях давнего болельщика Арсенала.

По информации the Telegraph, Даниэль Эк уже активно работает над этой операцией. Отмечается, что к подготовке официального предложения бизнесмен привлек трех легенд "канониров" – Тьерри Анри, Патрика Виейра и Денниса Бергкампа. Издание сообщает, что все трое впоследствии могут получить ключевые роли в клубе, если покупка осуществится.

Добавим, что 73-летний американский миллиардер Стэн Кронке вошел в совет директоров Арсенала в 2008 году, а три года спустя стал мажоритарным владельцем акций клуба – Кронке принадлежат 97,13%, остальные 2,87% акций находятся в свободном обращении.

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