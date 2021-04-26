Испанское трио дерется, четвертый воспользуется?

Чемпионская гонка на Пиренеях в этом году напоминает подвижную игру "Горячие стулья". Не успел Реал обыграть Барселону в Эль Класико, как умудрился в трех матчах дважды сыграть по 0:0. В свою очередь Атлетико не справился с басками в Бильбао, а те же каталонцы взяли максимум очков с Хетафе и Вильярреалом. Все это привело к тому, что Барса вышла в теневые лидеры с матчем в запасе. А пока "сливочный" Мадрид мечтает о выгодной ничьей основных конкурентов в очном поединке 8 мая, к стабильной тройке местных грандов неожиданно подобралась Севилья.

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Нервионцы после вылета из Лиги чемпионов набрали крейсерский ход и одержали 7 побед в восьми матчах чемпионата. "Красно-белые" вполне могут повторить подвиг Атлетико образца сезона 2013/14. Тогда "матрасники" взяли первый за почти 20 лет титул только потому, что Барса и Реал слишком увлеклись гонкой друг с другом. Севилья – не исторический гранд. Андалусийцы лишь однажды стали чемпионами, да и тот трофей был добыт еще в 1946-м. Но сначала нервионцам надо пройти испытание календарем – поездки в гости к Реалу и Вильярреалу легкими прогулками не станут.

Гвардиола почивает на английских лаврах

На Туманном Альбионе Хосеп Гвардиола и его Манчестер Сити взяли первый трофей в сезоне. Минимальная победа над Тоттенхэмом в финале Кубка английской лиги может ввести в заблуждение. Но только тех, кто не видел матч. "Горожане" просто смяли лондонцев, напоминавших команду Моуринью в худшем смысле этого словосочетания. Фактически "шпоры" создали лишь один реальный момент на фоне пяти-шести возможностей забить у Сити. Кубок лиги поистине любимый турнир Гвардиолы. Испанец в роли тренера ни один трофей не выигрывал чаще – 4 раза. Далее по курсу "горожан" – требл с титулом в АПЛ и кубком Лиги чемпионов. А сам Гвардиола триумфовал в знаменательную дату, 74-летие со дня рождения Йохана Кройфа.

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Пока Ман Сити брал очередной Кубок лиги, соседи из Манчестер Юнайтед имели возможность сократить отставание в чемпионате. Но своим шансом "красные дьяволы" не воспользовались, расписав скучные нули с Лидсом Бьелсы. Поэтому, очевидно, вся интрига на завершающем этапе сезона Премьер-лиги будет касаться борьбы за топ-4. В данный момент фаворитом выглядит Челси. "Синие", пусть и не зрелищно, но одолели прямого конкурента – Вест Хэм. Зато Ливерпуль опозорился с Ньюкаслом, пропустив дважды в добавленное арбитром время (один гол "сорок" отменили из-за фола), взял всего очко и отпустил Челси на 4 пункта. Календарь, однако, лучше у мерсисайдцев. Они пересекутся только с МЮ, а вот лондонцам еще играть против Сити, Арсенала и Лестера.

Интер в двух шагах от Скудетто

Чемпионская интрига умерла и в Италии. Миланский Интер продолжает набирать очки по чемпионскому графику – победы с минимальным преимуществом либо комфортные ничьи. В воскресенье "нерадзурри" дожали Верону дома. Команда Конте снова вытеснила максимум: миланцы по продвинутой статистике даже не наиграли на гол (xG составил 0,86), но взяли три очка благодаря озарению алленаторе с выходом Маттео Дармиана на замену. Расцвевший универсал Интера второй раз за четыре тура подарил своей команде победу. Итак, в последних пяти матчах "нерадзурри" достаточно дважды победить, чтобы оформить Скудетто де-юре. Однако, чемпионские награды техперсонал Интера уже может начинать подшивать к футболкам миланцев.

Аталанта поиздевалась над Болоньей и опередила Милан с Ювентусом – Малиновский лучший в Европе, рекорд Муриэля

А вот с борьбой за зону Лиги чемпионов еще не все ясно. На три путевки в турнир претендуют 4 команды, периодически теряющие очки на ровном месте. С игровой точки зрения лучшей среди них выглядит Аталанта. Подопечные Гасперини с Русланом Малиновским в режиме on fire не оставили камня на камне от Болоньи (5:0) и уже вторые. "Богине" благоволит и календарь – до финального матча сезона против Милана бергамаски могут решить все вопросы четырьмя победами над середняками и аутсайдерами. Тем временем фанатам Ювентуса и тех же "россонери" стоит остерегаться. Оба гранда не в форме, пробуксовывают весной, имеют сложный календарь, а Турин еще и "потерял" Роналду. Нет, Криштиану играет свои 90 минут почти регулярно. Но вот прицел португальца сбился – в последний раз он забивал Дженоа еще 7 апреля.

Другая Европа

В чемпионате Франции Лилль с фантастическим камбэком против Лиона не только вернул себе лидерство после побед ПСЖ и Монако, но и отцепил "ткачей" от чемпионской гонки. За 4 тура до финиша Лиги 1 самым легким выглядит календарь "догов" и парижан, но у Пари Сен-Жермен есть дополнительная приятная нагрузка в виде Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария уступила Майнцу (1:2) в Бундеслиге, но РБ Лейпциг сохраняет лишь математические шансы на Салатницу. Всего два очка команды Флика в трех финальных турах оформят титул Баварии. В свою очередь Боруссия Д своевременной победой над Вольфсбургом вернулась в гонку за зону ЛЧ.

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Весело в Португалии. Столичный Спортинг с 18-й минуты играл в меньшинстве против амбициозной Браги, но не только продержался, но и усилиями очередного Матеуса вырвал крайне важные 3 очка. "Львы" под руководством Рубена Аморима до сих пор не знали поражений в чемпионате, а первый с 2002-го титул уже на расстоянии вытянутой руки.

В Нидерландах полным ходом к третьему триумфу подряд мчится Аякс. В отчетном туре амстердамцы благодаря дублю Дэви Классена уверенно одолели АЗ Алкмаар, идущий третьим. "Сырные фермеры" еще могут зацепиться за 2-е место, что даст право выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Однако, придется и самому побеждать, и на осечки ПСВ надеяться.

А в соседней Бельгии марку на выходных держал национальный Кубок. В финале Генк разобрался со Стандардом (2:1) и в хорошем настроении подходит ко второму этапу чемпионата, стартующему 30 апреля. "Горняки" сыграют в чемпионской группе, где будут соревноваться с Брюгге украинца Соболя, Антверпеном экс-звезды УПЛ Мбокани и некогда грозным Андерлехтом. Правда, отыграть гандикап Брюгге (+8 лишь над Антверпеном) вряд ли кто-то сумеет.

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