Арсенал хочет сделать официальное предложение Шахтеру по трансферу Мудрика, сообщает журналист Мирко Ди Натале.

Шахтер определился с ценой на Мудрика – журналист озвучил сумму и 7 топ-клубов, которые хотят подписать украинца

Отмечается, что "канониры" хотят предложить сумму в 60 миллионов евро, но это не единственный клуб, который хочет подписать украинца. В частности, речь идет об интересе мадридского Реала.

Добавим, что Мудрик в текущем сезоне сыграл 14 матчей за Шахтер во всех турнирах, отличившись 7 голами и 7 ассистами.

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