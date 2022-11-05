Арсенал готовит безумное предложение по Мудрику – Реал не выбыл из борьбы за звезду Шахтера
Итальянский журналист Мирко Ди Натале раскрыл планы Арсенала по поводу возможного трансфера Михаила Мудрика из Шахтера.
Арсенал хочет сделать официальное предложение Шахтеру по трансферу Мудрика, сообщает журналист Мирко Ди Натале.
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Отмечается, что "канониры" хотят предложить сумму в 60 миллионов евро, но это не единственный клуб, который хочет подписать украинца. В частности, речь идет об интересе мадридского Реала.
Добавим, что Мудрик в текущем сезоне сыграл 14 матчей за Шахтер во всех турнирах, отличившись 7 голами и 7 ассистами.
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