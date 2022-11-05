Арсенал готує божевільну пропозицію за Мудрика – Реал не вибув з боротьби за зірку Шахтаря
Італійський журналіст Мірко Ді Натале розкрив плани Арсенала щодо можливого трансферу Михайла Мудрика з Шахтаря.
Арсенал хоче зробити офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу Мудрика, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.
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Зазначається, що "каноніри" хочуть запропонувати суму в 60 мільйонів євро, але є не єдиним клубом, який хоче підписати українця. Зокрема, йдеться про інтерес мадридського Реала.
Зауважимо, що Мудрик у поточному сезоні зіграв 14 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 7 асистами.
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