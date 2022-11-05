Арсенал хоче зробити офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу Мудрика, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.

Шахтар визначився з ціною за Мудрика – журналіст озвучив стартову суму та 7 топ-клубів, які хочуть підписати українця

Зазначається, що "каноніри" хочуть запропонувати суму в 60 мільйонів євро, але є не єдиним клубом, який хоче підписати українця. Зокрема, йдеться про інтерес мадридського Реала.

Зауважимо, що Мудрик у поточному сезоні зіграв 14 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 7 асистами.

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