Серб является главной трансферной целью Арсенала. В Лондоне на него летом готовы потратить суммарно 150 миллионов фунтов (около 180 млн евро), утверждает Daily Mail .

Влахович однозначно ответил о возможном уходе из Фиорентины этой зимой.

Сам трансфер обойдется минимум в 58 млн фунтов. Влахович хочет зарабатывать "чистыми" 160 тысяч в неделю по 5-летнему контракту, поэтому "канонирам" придется платить ему более 300 млн за 7 дней. Но это еще не все расходы: лондонцам нужно будет выложить 15 млн окружению Душана.

Переход 21-летнего серба в Арсенал выглядит достаточно вероятным. Клубу только нужно убедить игрока в перспективности проекта Микеля Артеты. В пользу команды из АПЛ играет и тот факт, что Фиорентина не хочет продавать своего форварда в Ювентус, который тоже нацелен на него, чтобы не испортить отношения с фанатами.

К слову, сейчас Душан Влахович является лучшим бомбардиром Серии А сезона 2021/22. В его активе 16 забитых мячей и 3 результативных передачи.

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