"Сейчас я сконцентрирован на новых целях, но никогда не говори никогда. Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Здесь, в Фиорентине, написана хорошая футбольная история. У нас хорошая команда, отличные игроки, болельщики нас поддерживают. Все это заслуживает уважения. Только Богу известно, что будет дальше.

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Мое желание – вывести Фиорентину в еврокубки, потому что мы давно там не играли. Не знаю, что произойдет со временем. Посмотрим. Фиорентина – это не маленький итальянский клуб, а хорошая команда с традициями, фанатами и сильными игроками. Коммиссо – серьезный мужчина и отличный президент, который в каждой ситуации знает, чего хочет. Он очень амбициозен во всем", – отметил Влахович в комментарии Sky Sports.

К слову, Душан проводит просто феноменальный сезон. После 20 сыгранных туров Серии А возглавляет список бомбардиров чемпионата, имея 16 голов в своем активе. Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему сербу со стороны Арсенала, Ювентуса и Баварии.

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